ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Oktober habe er seine diesjährige operative Ergebnisschätzung (Ebitda) ein wenig gesenkt, schrieb Geoff Haire in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Einsparungen sowie den Verkauf von Aktivitäten in Südasien preise der Aktienkurs bereits großteils ein./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.