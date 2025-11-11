Akzo Nobel Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 68 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent. Akzo profitiere aber wie BASF von einer Vormachtstellung in China./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Akzo Nobel N.V.
Goldman Sachs Group Inc.
63,00 €
Buy
-
-
Buy
-
-
Georgina Fraser
-
12:47
Akzo Nobel Buy
Goldman Sachs Group Inc.
07:43
Akzo Nobel Hold
Jefferies & Company Inc.
31.10.25
Akzo Nobel Neutral
UBS AG
24.10.25
Akzo Nobel Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25
Akzo Nobel Outperform
Bernstein Research
