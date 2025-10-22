Akzo Nobel Aktie
Akzo Nobel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns entspreche den Erwartungen, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Der nach unten hin konkretisierte Ergebnisausblick impliziere für das Schlussquartal aber eine schwächere Entwicklung als von ihm erwartet. Zudem habe Akzo Nobel höhere Rückstellungen für einen Rechtsstreit angekündigt. Die Aktie dürfte nach Einschätzung des Experten unter Druck geraten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
|
22.08.25
|Akzo Nobel-Aktie erreicht höchsten Stand seit vier Wochen dank Cevian (dpa-AFX)
|
24.07.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
22.07.25
|Enttäuschende Zahlen drücken Akzo Nobel-Aktie (dpa-AFX)
|
22.07.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro (dpa-AFX)
|
05.06.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro (dpa-AFX)
|
28.04.25
|BASF-Aktie im Plus: Akzo Nobel zeigt Interesse für Lacke-Geschäft (dpa-AFX)
