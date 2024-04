NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 68,50 auf 70 Euro angehoben. Der Lackspezialist habe in den vergangenen Quartalen in schwierigem Umfeld recht gute Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien seien inzwischen ziemlich niedrig bewertet. Udeshi sieht aber bei Werten wie Syensqo, Evonik, Solvay, Azelis, IMCD und Novonesis mehr Ergebnis- und Kurspotenzial./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.