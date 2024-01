NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Akzo Nobel vor Quartalszahlen von 60,00 auf 68,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die dramatische Abwertung des argentinischen Peso sowie der zuletzt gestiegene Euro-Kurs dürften die Finanzkennziffern des Chemiekonzerns im vierten Quartal stärker belastet haben, als die aktuellen Konsensschätzungen vermuten ließen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung des Bewertungshorizonts von 2024 auf 2025./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 19:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2024 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.