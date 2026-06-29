Alzchem Group Aktie

172,60EUR 3,20EUR 1,89%
Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.06.2026 08:59:46

Alzchem Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach starken Lauf von 185 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bisherige Kursziel wurde erreicht, doch Analyst Christian Cohrs sieht noch Luft nach oben. Das überlegene Wachstumsprofil des Spezialchemieunternehmens rechtfertige eher einen Aufschlag als einen Abschlag, schrieb er am Montag. Auch Übernahmespekulationen könnten die Aktie weiterhin stützen. Er ist allerdings skeptisch, ob es tatsächlich zu einem Angebot kommt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
208,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
165,00 € 		Abst. Kursziel*:
26,06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
172,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,51%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alzchem Group AG

mehr Nachrichten