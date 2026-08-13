Vincorion Aktie
|21,22EUR
|1,94EUR
|10,06%
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
13.08.2026 21:09:42
Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vincorion von 23,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2030 um jährlich 10 Prozent. Das erste Halbjahr sei sehr stark ausgefallen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21,83 €
|
Abst. Kursziel*:
23,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,24%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vincorion
|
22:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Vincorion auf 27 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
17:59
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: VINCORION grows revenue and earnings (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: VINCORION steigert Umsatz und Ergebnis (EQS Group)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Vincorion
|21:09
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21:09
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21:09
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Vincorion
|21,22
|10,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|21:09
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:09
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:00
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:00
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:00
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:07
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:14
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research