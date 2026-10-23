arGEN-X Aktie
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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx nach Quartalszahlen des Pharmakonzerns von 861 auf 935 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Produktumsatz des Kassenschlagers Vyvgart habe erneut über den Markterwartungen gelegen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Kaufen
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Unternehmen:
arGEN-X N.V.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
781,20 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
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Kurs aktuell:
783,80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Elmar Kraus
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KGV*:
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Nachrichten zu arGEN-X N.V.
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|ROUNDUP: Argenx verdient weniger als gedacht - Aktie doch noch im Plus (dpa-AFX)
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|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
|EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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08.10.26
|arGEN-X-Aktie mit Kursrutsch: Studie bei Sjögren-Syndrom enttäuscht (dpa-AFX)
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08.10.26
|ROUNDUP: Argenx erleidet Studienflop mit Mittel gegen Autoimmunkrankheit Sjögren (dpa-AFX)
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08.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Argenx-Aktie bricht ein - Fehlschlag belastet (dpa-AFX)
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05.10.26
|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu arGEN-X N.V.
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