RENK Aktie
|36,08EUR
|-0,91EUR
|-2,46%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Renk von 64 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Holger Schmidt passte seine Schätzungen für das Rüstungsunternehmen an die angekündigten Zu- und Verkäufe an. Mit dem Verkauf des Slide Bearings Geschäft setze Renk die angekündigte Strategie um und fokussiere die Ressourcen noch stärker auf das Defence-Geschäft, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Kaufen
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
36,07 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
36,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|13:34
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|13:34
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|13:34
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|36,14
|-2,30%
Aktuelle Aktienanalysen
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|DZ BANK
|17:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17:36
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:57
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|14:56
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|14:52
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:50
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|14:40
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|14:40
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:39
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:38
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:33
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.