Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|944,50EUR
|-13,90EUR
|-1,45%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der Nettogewinn des Zahlungsabwicklers dürfte um rund 21 Prozent gestiegen sein, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Mit dieser Einschätzung liege er leicht unter der Konsensprognose./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1 350,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
941,80 €
|
Abst. Kursziel*:
43,34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
944,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,93%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|943,30
|-1,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:57
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|14:56
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|14:52
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:50
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|14:40
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|14:40
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:39
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:38
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:33
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.