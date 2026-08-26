arGEN-X Aktie

894,00EUR 21,80EUR 2,50%
arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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26.08.2026 08:01:08

arGEN-X Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Argenx von 960 auf 1400 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Xian Deng sieht den Antikörperspezialisten als "seltene, äußerst erfolgreiche Wachstumsstory" innerhalb der Branche. Wie sie am Dienstag schrieb, hält sie die Erfolgsstory trotz des inzwischen mehr als verdreifachten Aktienkurses in den vergangenen 5 Jahren noch lange nicht für auserzählt. Für das Flaggschiffmedikament Vyvgart sieht sie ein Umsatzpotenzial von rund 20 Milliarden Dollar. Mit der Plattformtechnologie komme man zudem weg von der hohen Abhängigkeit vom Erfolg von Vyvgart./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
875,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
894,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Xian Deng 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

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08:01 arGEN-X Buy UBS AG
25.08.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
18.08.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

arGEN-X N.V. 894,00 2,50% arGEN-X N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

08:19 OHB Outperform Oddo BHF
08:01 arGEN-X Buy UBS AG
07:30 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
07:06 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nagarro Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
06:58 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:38 SAP Neutral UBS AG
25.08.26 Fielmann Halten DZ BANK
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
25.08.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
25.08.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
24.08.26 Renault Sell UBS AG
24.08.26 Siemens Buy UBS AG
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
24.08.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
24.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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