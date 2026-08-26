OHB Aktie
|195,60EUR
|-1,40EUR
|-0,71%
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
OHB SE Outperform
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung von OHB beim Kursziel von 290 Euro mit "Outperform" aufgenommen. OHB sei "die beste europäische Option im Rennen ins Weltall", schrieb Stephane Beyazian am Dienstag. Der Börsengang von SpaceX und die Pläne von US-Präsident Trump hätten den Wettlauf gerade richtig beschleunigt. OHB verdiene für sein überlegenes Wachstum auch eine Bewertungsprämie./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:33 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Outperform
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Oddo BHF
|
Kursziel:
290,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
273,00 €
|
Abst. Kursziel*:
6,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
195,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,26%
|
Analyst Name::
Stephane Beyazian
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OHB SE
|
25.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX steigt (finanzen.at)
|
25.08.26
|EQS-News: Sport auf der ISS: OHB qualifiziert Trainingsanzug für Experimente im All - „EasyMotion-2“ erforscht Maßnahmen gegen Muskelschwund in der Schwerelosigkeit (EQS Group)
|
25.08.26
|EQS-News: Fighting Muscle Loss in Space: OHB Qualifies EMS Suit for ISS Research - “EasyMotion-2” studies the benefits of electro muscle stimulation in microgravity (EQS Group)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu OHB SE
Aktien in diesem Artikel
|OHB SE
|199,20
|1,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:19
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|07:30
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.