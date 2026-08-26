Redcare Pharmacy Aktie
|62,95EUR
|1,15EUR
|1,86%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 83 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare und strich seine "Buy"-Empfehlung für DocMorris. Redcare habe eine starke erste Jahreshälfte gezeigt und die Erwartungen bei Wachstum, Kundenzuwachs und Profitabilität getoppt. Auch die vom Management erhöhten Jahresziele hält der Experte noch für konservativ./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
97,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62,35 €
|
Abst. Kursziel*:
55,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,09%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
21.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.08.26
|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: SDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
19.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
17.08.26
|SDAX aktuell: SDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
17.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|62,95
|1,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:19
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|07:30
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.