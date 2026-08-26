Redcare Pharmacy Aktie

62,95EUR 1,15EUR 1,86%
Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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26.08.2026 07:05:20

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 83 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare und strich seine "Buy"-Empfehlung für DocMorris. Redcare habe eine starke erste Jahreshälfte gezeigt und die Erwartungen bei Wachstum, Kundenzuwachs und Profitabilität getoppt. Auch die vom Management erhöhten Jahresziele hält der Experte noch für konservativ./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62,35 € 		Abst. Kursziel*:
55,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,09%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

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07:05 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
31.07.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
30.07.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 62,95 1,86% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Aktuelle Aktienanalysen

08:19 OHB Outperform Oddo BHF
08:01 arGEN-X Buy UBS AG
07:30 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
07:06 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nagarro Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
06:58 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:38 SAP Neutral UBS AG
25.08.26 Fielmann Halten DZ BANK
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
25.08.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
25.08.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
24.08.26 Renault Sell UBS AG
24.08.26 Siemens Buy UBS AG
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
24.08.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
24.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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