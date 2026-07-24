CEWE Stiftung Aktie

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WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

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24.07.2026 10:49:52

CEWE StiftungCo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe von 139 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Kauf von Kodak Moments öffne sich dem Fotodienstleister der US-Markt, schrieb Philipp Kaiser in einer Einschätzung vom Freitag. Er hob seine Schätzungen an./rob/ajx/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
158,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
97,10 € 		Abst. Kursziel*:
62,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
97,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,38%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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