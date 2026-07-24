CEWE Stiftung Aktie
|97,30EUR
|4,40EUR
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WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe anlässlich der angekündigten Übernahme des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments von 139 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit diesem Deal erschließe sich der Fotodienstleister erstmals den US-Markt ? neben den weiteren Kernmärkten Kanada, Mexiko und Australien, schrieb Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 nach oben./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
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Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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Analyst:
Warburg Research
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Kursziel:
158,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
96,40 €
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Abst. Kursziel*:
63,90%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
97,30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
62,38%
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Analyst Name::
Philipp Kaiser
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KGV*:
-