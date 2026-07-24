CEWE Stiftung Aktie

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WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

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24.07.2026 10:12:58

CEWE StiftungCo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe anlässlich der angekündigten Übernahme des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments von 139 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit diesem Deal erschließe sich der Fotodienstleister erstmals den US-Markt ? neben den weiteren Kernmärkten Kanada, Mexiko und Australien, schrieb Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 nach oben./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
158,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
96,40 € 		Abst. Kursziel*:
63,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
97,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,38%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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