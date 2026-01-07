ASML NV Aktie
|1 047,80EUR
|-14,40EUR
|-1,36%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1050 auf 1200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursentwicklung seit September 2025 dürfte die Aktie des Halbleiterindustrie-Ausrüsters auch weiterhin von mehreren Nachfragetreibern profitieren, schrieb Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 13:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1 200,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 046,80 €
|
Abst. Kursziel*:
14,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 047,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,53%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
