Redcare Pharmacy Aktie
|65,20EUR
|-7,25EUR
|-10,01%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Umsatz der Versandapotheke im vierten Quartal habe sowohl unter seiner als auch der Konsensschätzung gelegen, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst vor allem darauf, dass es vor allem der Umsatz der rezeptfreien Medikamente - international und in der DACH-Region Deutschland, Österreich und Schweiz - gewesen sei, der schwach abgeschnitten habe./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
66,30 €
|
Abst. Kursziel*:
11,61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
65,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,50%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|AKTIE IM FOKUS: Teils schwache Umsatzentwicklung bringt Redcare unter Druck (dpa-AFX)
|
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
07.01.26
|ROUNDUP/Trotz Grippewelle: Online-Apotheke Redcare wächst Ende 2025 langsamer (dpa-AFX)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
07.01.26
|AKTIE IM FOKUS: Redcare vorbörslich ins Minus - Umsatz enttäuscht teils (dpa-AFX)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|65,20
|-10,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Enel Buy
|UBS AG
|11:10
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|11:09
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:34
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09:05
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|BASF Buy
|Warburg Research
|07:29
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital