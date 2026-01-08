Vodafone Group Aktie
|1,19EUR
|0,03EUR
|2,72%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 119 Pence angehoben. Paul Sidney begründete seine Kaufempfehlung für den britischen Telekom-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Free-Cashflow-Wachstum und der robusten Bilanz, die Chancen in puncto Kapitalverteilung mit sich bringe. Neben erwartetem Dividendenwachstum sieht er auch Potenzial für weitere Aktienrückkäufe oder kleinere Zukäufe./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
0,01 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,03 £
|
Abst. Kursziel*:
-98,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1,03 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-98,84%
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
07.01.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Vodafone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 119 Pence (dpa-AFX)
|
07.01.26
|Börse London: So performt der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.01.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
31.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächer (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|07.01.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,19
|2,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Enel Buy
|UBS AG
|11:10
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|11:09
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:34
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09:05
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|BASF Buy
|Warburg Research
|07:29
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital