Allianz Aktie
|387,30EUR
|-4,90EUR
|-1,25%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Allianz im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 400 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
400,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
388,50 €
|
Abst. Kursziel*:
2,96%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
387,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,28%
|
Analyst Name::
Kailesh Mistry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
|
09:29
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
07.01.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX in Grün (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Allianz-Aktie mit Konsolidierung nach starker Performance - Dividende könnte 2026 anziehen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu Allianz
|07.01.26
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|387,40
|-1,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Enel Buy
|UBS AG
|11:10
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|11:09
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:34
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09:05
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|BASF Buy
|Warburg Research
|07:29
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital