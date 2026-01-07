Volvo AB Aktie
|28,88EUR
|0,67EUR
|2,38%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volvo B-Aktien in einem Branchen-Jahresausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen belassen. 2025 sei der Sektor vom Konjunkturzyklus geprägt worden, doch 2026 sollte sich die Debatte auf strukturelle Aspekte verlagern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstum und Renditen könnten enttäuschen, lautet seine Befürchtung./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
270,00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
28,57 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
298,70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
26.12.25
|Anleger in New York warten auf Impulse: NASDAQ Composite am Freitagmittag unentschlossen (finanzen.at)
|
22.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)