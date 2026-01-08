Douglas Aktie
|11,66EUR
|-0,32EUR
|-2,67%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Aktionäre der Parfümeriekette hätten eine schwere Zeit, da der Kurs seit dem Börsengang im März 2024 um rund 55 Prozent gefallen und die Konsensprognose für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 um rund 30 Prozent gesunken sei, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,10 €
|
Abst. Kursziel*:
44,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,22%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
07.01.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX mittags freundlich (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.01.26
|EQS-PVR: Douglas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.01.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy (EQS Group)
|
06.01.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf (EQS Group)
|
05.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Douglas AG
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|26.03.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|11,64
|-2,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Enel Buy
|UBS AG
|11:10
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|11:09
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:34
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09:05
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|BASF Buy
|Warburg Research
|07:29
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital