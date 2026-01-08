FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Aktionäre der Parfümeriekette hätten eine schwere Zeit, da der Kurs seit dem Börsengang im März 2024 um rund 55 Prozent gefallen und die Konsensprognose für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 um rund 30 Prozent gesunken sei, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.