NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone in einem Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst David Hayes sieht den Lebensmittelkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie am Beginn der dritten Phase des Neuorientierungsprozesses unter dem Arbeitstitel "Renew Danone"./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.