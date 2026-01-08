GSK Aktie
|21,81EUR
|0,19EUR
|0,88%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 1450 auf 1780 Pence angehoben. Die Aktie der Briten dürfte 2026 unterdurchschnittlich abschneiden, da mit nur begrenzten Ergebnissen aus der Wirkstoffentwicklung zu rechnen sei, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt sollte die operative Performance solide sein, was aber bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt sei. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
17,80 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
18,78 £
|
Abst. Kursziel*:
-5,24%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
18,95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,09%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
