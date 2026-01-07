TRATON Aktie

32,06EUR 0,46EUR 1,46%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

07.01.2026 14:54:18

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton in einem Branchen-Jahresausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. 2025 sei der Sektor vom Konjunkturzyklus geprägt worden, doch 2026 sollte sich die Debatte auf strukturelle Aspekte verlagern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstum und Renditen könnten enttäuschen, lautet seine Befürchtung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
32,32 € 		Abst. Kursziel*:
11,39%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
32,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

