WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Rückkauf von Minderheitsanteilen an den Dosenwerken in den USA sei wertsteigernder als Aktienrückkäufe, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin ein positives Signal für den Brauereikonzern./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|13:37
|AB InBev Buy
|UBS AG
|06.01.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
