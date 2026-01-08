GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Studiendaten für das Medikament Bepirovirsen bei chronischer Hepatitis B hätten eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame funktionale Heilungsrate gezeigt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei leicht positiv, vorbehaltlich weiterer Details./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
18,84 £
|
Abst. Kursziel*:
-9,78%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18,95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,31%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
