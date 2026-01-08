AIR France-KLM Aktie
|11,83EUR
|-0,31EUR
|-2,51%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers hob in einem Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal der Fluggesellschaft seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2025 und 2026 an. Grund seien niedrigere Treibstoffkosten und etwas bessere Ticketpreise im Schlussquartal./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
14,50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
12,21 €
Abst. Kursziel*:
18,76%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
11,83 €
Abst. Kursziel aktuell:
22,57%
Analyst Name::
Harry Gowers
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
05.01.26
|Air-France-KLM-Aktie leichter: Ungeplante Landung in München nach Zwischenfall (dpa-AFX)
19.11.25
|Air France-KLM-Aktie unverändert: Portugal startet TAP-Verkauf: Air France-KLM zeigt als erster klare Absichten (dpa-AFX)
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
06.11.25
|Air France-KLM-Aktie knickt ein: Gewinnrückgang im 3. Quartal (dpa-AFX)
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
04.08.25
|Lufthansa, Air France-KLM und IAG profitieren von Analystenlob (dpa-AFX)
31.07.25
|Air France-KLM-Aktie höher: Starker Gewinnsprung bei Air France-KLM durch höhere Business-Preise (dpa-AFX)
Analysen zu AIR France-KLM
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11,83
|-2,51%
