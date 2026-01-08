Lufthansa Aktie
|9,06EUR
|0,18EUR
|2,00%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen. Neun Marken der Lufthansa-Gruppe setzten auf die Vertriebslösung Nevio vom IT-Anbieter Amadeus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Lufthansa mache damit einen Schritt zurück an die Spitze der technologischen Modernisierung in der Luftfahrt. Es seien aber zwei Jahre an Migrationsarbeit erforderlich./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7,75 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9,07 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,52%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,46%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|9,06
|2,00%
