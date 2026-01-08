Enel Aktie

07.01.2026 13:18:18

Enel Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Phase hoher Investitionen bis 2023 habe sich der Energiekonzern zuletzt mehr auf Wertschöpfung fokussiert, schrieb Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht nun davon aus, dass auf dem kommenden Kapitalmarkttag wieder der Verschuldungshebel angesetzt wird./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,27 € 		Abst. Kursziel*:
18,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,57%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

