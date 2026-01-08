MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke im vergangenen Jahr sei solide gewesen, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Erwartungen nicht ganz erreicht worden./rob/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:19 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



