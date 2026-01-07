Beiersdorf Aktie
|92,38EUR
|-2,56EUR
|-2,70%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
92,78 €
|
Abst. Kursziel*:
39,04%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
92,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,64%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
