Danone Aktie

75,78EUR 0,56EUR 0,74%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 13:17:29

Danone Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 83 auf 92 Euro angehoben. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Die Branche sei derzeit insgesamt fair bewertet. Für die Danone-Aktie sieht er trotz der starken Entwicklung im Vorjahr noch Spielraum für eine weitere Aufwertung. Sein Sektorfavorit für 2026 ist allerdings Beiersdorf./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
75,30 € 		Abst. Kursziel*:
22,18%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
75,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,40%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

mehr Analysen
07.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
30.12.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
18.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 75,94 0,96% Danone S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

11:23 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
11:10 Enel Buy UBS AG
11:10 Iberdrola Buy UBS AG
11:09 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
10:45 Saint-Gobain Sell UBS AG
10:45 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
10:35 Heidelberg Materials Buy UBS AG
10:34 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 Shell Outperform RBC Capital Markets
09:38 BNP Paribas Buy UBS AG
09:05 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:05 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
09:05 BP Hold Jefferies & Company Inc.
08:52 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:47 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
08:44 BASF Buy Warburg Research
07:29 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
07.01.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Pfizer Neutral UBS AG
07.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
07.01.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Aroundtown Underweight Barclays Capital
07.01.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 BASF Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
07.01.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
07.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
07.01.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
07.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
07.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
07.01.26 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
07.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
07.01.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
07.01.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
07.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
07.01.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 grenke Buy Warburg Research
07.01.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen