Sartorius Stedim Biotech Aktie

221,70EUR 3,40EUR 1,56%
Sartorius Stedim Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

07.01.2026 14:13:29

Sartorius Stedim Biotech Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 230 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Stedim gälten dieselben Argumente wie für den Mutterkonzern Sartorius, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zurückkehrende Nachfrage dürfte die Auftrags- und Umsatzdynamik wieder auf das Niveau vor Covid zurückbringen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
221,50 € 		Abst. Kursziel*:
12,87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
221,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,76%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

