VINCI Aktie

124,05EUR 3,05EUR 2,52%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

07.01.2026 14:11:20

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor den im Februar erwarteten Jahreszahlen von 140 auf 138 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Ähnlich wie vor einem Jahr sei die Aktie des Mautstraßen- und Flughafenbetreibers derzeit von politischer Unsicherheit geprägt, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schlüsselfrage sei, ob es Vinci schaffe, mit seiner Bilanz attraktivere Wachstumschancen zu ergreifen. Seine Annahmen passte er an etwas höhere Steuerschätzungen und etwas geringere Wachstumserwartungen an./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
124,50 € 		Abst. Kursziel*:
10,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
124,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,25%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten

Analysen zu VINCImehr Analysen

14:11 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 VINCI Buy UBS AG
17.12.25 VINCI Buy UBS AG
16.12.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 VINCI Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

VINCI 123,75 2,27% VINCI

