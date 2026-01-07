VINCI Aktie
|124,05EUR
|3,05EUR
|2,52%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor den im Februar erwarteten Jahreszahlen von 140 auf 138 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Ähnlich wie vor einem Jahr sei die Aktie des Mautstraßen- und Flughafenbetreibers derzeit von politischer Unsicherheit geprägt, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schlüsselfrage sei, ob es Vinci schaffe, mit seiner Bilanz attraktivere Wachstumschancen zu ergreifen. Seine Annahmen passte er an etwas höhere Steuerschätzungen und etwas geringere Wachstumserwartungen an./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
138,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
124,50 €
|
Abst. Kursziel*:
10,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
124,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,25%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten
|
05.01.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.12.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|ROUNDUP: Frankreich will Bauern-Blockaden räumen (dpa-AFX)
|
17.12.25
|Bauernproteste in Frankreich weiten sich aus (dpa-AFX)
|
15.12.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.12.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.12.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu VINCImehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|123,75
|2,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:27
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:17
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|14:16
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|14:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:13
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|14:11
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:11
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|13:37
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:37
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:36
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:31
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:18
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:17
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13:15
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:18
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|12:13
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|11:42
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|10:49
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|09:22
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|09:17
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:29
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:10
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG