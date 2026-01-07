Sanofi Aktie

82,15EUR -0,78EUR -0,94%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

07.01.2026 13:58:38

Sanofi Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi im Zuge eines Analystenwechsels von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 85 Euro gesenkt. Dem französischen Pharmakonzern fehle es an erfolgversprechenden Medikamentenkandidaten in der späten Entwicklungsphase, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem nähere sich der Ablauf des Patentschutzes für den Kassenschlager Dupixient, ohne dass ein klarer Folgeplan vorliege. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Equal Weight
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
81,91 € 		Abst. Kursziel*:
3,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
82,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,47%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

