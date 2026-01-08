Henkel vz. Aktie
|68,84EUR
|-0,66EUR
|-0,95%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel von 85,88 auf 74,96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf. Bei Henkel reduzierte der Analyst seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
69,16 €
|
Abst. Kursziel*:
8,39%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
68,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|68,84
|-0,95%
