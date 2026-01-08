Evonik Aktie
|12,93EUR
|-0,69EUR
|-5,07%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik nach einer Preisauswertung zur Chemiebranche von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,60 auf 11,60 Euro gesenkt. Analyst Sebastian Bray äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit von Evonik, die Preise zu halten und das Volumen ausreichend zu steigern, um die Marktschätzungen für das operative Ergebnis zu erreichen. Er befürchtet eine Kürzung der Dividende und eine weiterhin erfolglose Suche nach Käufern für zum Verkauf stehende Anlagen./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Sell
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
11,60 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
13,21 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12,93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,29%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Analysen zu Evonik AG
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|12,93
|-5,07%
