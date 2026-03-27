WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 83 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
67,86 €
Abst. Kursziel*:
19,36%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
67,98 €
Abst. Kursziel aktuell:
19,15%
Analyst Name::
Warren Ackerman
KGV*:
-
Analysen zu Danone S.A.
|08:29
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Danone Buy
|UBS AG
|24.03.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
