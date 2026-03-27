67,98EUR 0,04EUR 0,06%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

27.03.2026 08:29:35

Danone Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 83 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67,86 € 		Abst. Kursziel*:
19,36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,15%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:29 Danone Overweight Barclays Capital
24.03.26 Danone Buy UBS AG
24.03.26 Danone Overweight Barclays Capital
23.03.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
