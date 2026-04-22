Danone Aktie
|68,32EUR
|2,12EUR
|3,20%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Erlöse seien auf Konzernebene erfreulich gewesen und hätten den Konsensprognosen sowie seinen eigenen Erwartungen entsprochen, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies sei vor allem auf die abgesetzten Mengen und den Produktmix zurückzuführen. Der Analyst hob zudem die sich verbessernde Dynamik in den USA und die übertroffenen Prognosen in China hervor./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
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Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
82,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,72 €
|
Abst. Kursziel*:
21,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,02%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
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