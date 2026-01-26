Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone auf "Sell" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Tom Sykes verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Nahrungsmittelhersteller aufgrund geänderter Richtlinien lokaler Lebensmittelbehörden eine sehr begrenzte Anzahl von Chargen seiner Säuglingsnahrung zurückgerufen hat. Er geht nun davon aus, dass die Herstellungsprotokolle an Wichtigkeit gewinnen dürften. Sykes rechnet künftig damit, dass die Aktienkurse von Unternehmen mit konformen Herstellungsprotokollen sich von denen anderer Anbieter bald unterscheiden werden./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Danone S.A.
