Danone Aktie

64,16EUR -2,00EUR -3,02%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

26.01.2026 09:27:46

Danone Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone auf "Sell" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Tom Sykes verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Nahrungsmittelhersteller aufgrund geänderter Richtlinien lokaler Lebensmittelbehörden eine sehr begrenzte Anzahl von Chargen seiner Säuglingsnahrung zurückgerufen hat. Er geht nun davon aus, dass die Herstellungsprotokolle an Wichtigkeit gewinnen dürften. Sykes rechnet künftig damit, dass die Aktienkurse von Unternehmen mit konformen Herstellungsprotokollen sich von denen anderer Anbieter bald unterscheiden werden./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
64,00 € 		Abst. Kursziel*:
3,13%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
64,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,87%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

23.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Danone Overweight Barclays Capital
22.01.26 Danone Buy UBS AG
21.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
21.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
