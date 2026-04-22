Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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22.04.2026 11:14:50

Danone Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Danone nach Quartals-Umsatzzahlen und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Lebensmittelkonzerns habe die Jahresziele bestätigt und eine Geschäftsbeschleunigung im weiteren Jahresverlauf in Aussicht gestellt, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ungeachtet des Vertrauens der Franzosen in eine Erholung befürchte sie aber, dass das angestrebte vergleichbare Wachstum für das zweite Quartal nach unten revidiert werden müsse. Auch die Margenverbesserung im Vergleich zum Vorjahr könnte moderater ausfallen als avisiert./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68,30 € 		Abst. Kursziel*:
31,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,73%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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