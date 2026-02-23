Danone Aktie
|72,58EUR
|-0,84EUR
|-1,14%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Sell" belassen. Die Preisbildung im Babynahrungsmarkt in China werde sich verlangsamen und für das Wachstum in Nordamerika sei mit anhaltendem Gegenwind zu rechnen, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
72,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,02%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
72,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,07%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|09:59
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
|20.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|72,62
|-1,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:03
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|09:59
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:49
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:36
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Enel Buy
|UBS AG
|08:58
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:52
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:38
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:12
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:08
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:08
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|07:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|07:47
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Rio Tinto Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG