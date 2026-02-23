Danone Aktie

72,58EUR -0,84EUR -1,14%
Danone

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

23.02.2026 09:59:37

Danone Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Sell" belassen. Die Preisbildung im Babynahrungsmarkt in China werde sich verlangsamen und für das Wachstum in Nordamerika sei mit anhaltendem Gegenwind zu rechnen, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09:59 Danone Sell Deutsche Bank AG
08:33 Danone Overweight Barclays Capital
20.02.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
20.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Danone Outperform Bernstein Research
