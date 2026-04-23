Danone Aktie
|68,00EUR
|0,40EUR
|0,59%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
23.04.2026 08:58:20
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der Franzosen sei ermutigend für den Rest des Jahres, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag nach dem Bericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,64 €
|
Abst. Kursziel*:
40,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,71%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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