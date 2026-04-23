ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der Franzosen sei ermutigend für den Rest des Jahres, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag nach dem Bericht./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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