Danone Aktie
|70,32EUR
|1,44EUR
|2,09%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
07.04.2026 08:35:44
Danone Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 66 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Tom Sykes sieht laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar weiter viele Probleme, wie den Rückruf von Babynahrung und niedrigeres Wachstum./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
69,92 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,04%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
70,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,57%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|08:35
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|70,32
|2,09%
