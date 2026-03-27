FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Nikita Papaccio aktualisierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Annahmen für den Anlagenbauer - auch im Hinblick auf die vorgeschlagene Dividende, die mit 80 Cent je Aktie etwas höher ausfalle als in den vergangenen Jahren. Er wies darauf hin, dass diese noch keine Erlöse aus dem Verkauf des Umwelttechnik-Geschäfts beinhalte./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET



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