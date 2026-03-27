Dürr Aktie

18,60EUR 0,00EUR 0,00%
Dürr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.03.2026 13:33:08

Dürr Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Nikita Papaccio aktualisierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Annahmen für den Anlagenbauer - auch im Hinblick auf die vorgeschlagene Dividende, die mit 80 Cent je Aktie etwas höher ausfalle als in den vergangenen Jahren. Er wies darauf hin, dass diese noch keine Erlöse aus dem Verkauf des Umwelttechnik-Geschäfts beinhalte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Hold
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,38 € 		Abst. Kursziel*:
36,02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,41%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Dürr AG

mehr Nachrichten