Dürr Aktie

20,10EUR -0,80EUR -3,83%
Dürr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 16:47:11

Dürr Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert der Aktien von 27 auf 22 Euro gesenkt. Die geringere Umsatzdynamik bei dem Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate 2025 seien wegen Kostenmaßnahmen und effizienterer Auftragsabwicklung mit höherer Profitabilität und freiem Finanzmittelfluss trotz Umsatzminus besser als erwartet ausgefallen.
"Die Umwelttechnik wurde verkauft, die Verschuldung deutlich reduziert und die Optimierung der Verwaltung eingeleitet." Allerdings enttäusche die Prognose für 2026 bei wichtigen Eckdaten. Das angestrebte Umsatzwachstum
erscheine zunehmend unrealistisch, da Automotive-Kunden sich zurückhielten und ein Ende der Schwäche im Möbelgeschäft immer noch nicht absehbar sei./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Halten
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
20,65 € 		Abst. Kursziel*:
6,54%
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
20,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,45%
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Dürr AG

mehr Nachrichten