06.03.2026 10:28:56

Dürr Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Anlagenbauers erscheine vorsichtig, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Man habe die Schätzungen geringfügig angepasst, aber das Kursziel beibehalten./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Hold
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20,65 € 		Abst. Kursziel*:
21,07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

