Dürr Aktie
|21,45EUR
|-1,40EUR
|-6,13%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Outperform" belassen. Während die Resultate 2025 im Einklang mit den bekannten Eckdaten stünden, erscheine der Ausblick für den Auftragseingang 2026 ein wenig schwächlich im Vergleich zur Erwartung, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22,75 €
|
Abst. Kursziel*:
71,43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
21,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
81,82%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
12:04
|ROUNDUP 2: Dürr will Ergebnis verbessern - Unsicherheit durch Krieg (dpa-AFX)
|
11:54
|ROUNDUP: Dürr will Ergebnis verbessern - Unsicherheit durch Krieg (dpa-AFX)
|
09:29
|SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
03.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger treten Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Dürr AG
|10:03
|Dürr Buy
|Baader Bank
|09:03
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|21,55
|-5,69%
