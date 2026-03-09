Dürr Aktie
|19,02EUR
|-1,13EUR
|-5,61%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 29,50 auf 28,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs passte seine Schätzungen an eher zurückhaltende Erwartungen des Anlagenbauers an. Mit Blick auf die Auftragseingänge habe er seine Erwartungen noch stärker zurückgenommen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,00 €
|
Abst. Kursziel*:
47,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,21%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Dürr auf 'Halten' - Fairer Wert 22 Euro (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.03.26
|SDAX aktuell: SDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.03.26
|ROUNDUP 3: Dürr will Ergebnis verbessern - Unsicherheit durch Krieg (dpa-AFX)
|
05.03.26
|Dürr-Aktie unter Druck: Schwächerer Auftragseingang dämpft Ausblick (dpa-AFX)
|
05.03.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Dürr AG
|10:12
|Dürr Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|06.03.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Dürr Buy
|Baader Bank
|05.03.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10:12
|Dürr Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|06.03.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Dürr Buy
|Baader Bank
|05.03.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10:12
|Dürr Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Dürr Buy
|Baader Bank
|05.03.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|06.03.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|19,02
|-5,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:21
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|10:12
|Dürr Buy
|Warburg Research
|10:10
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:10
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09:37
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|08:43
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:39
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:30
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:23
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|08:21
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|08:05
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08:03
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:59
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:57
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:54
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|07:43
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07:35
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07:22
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Dürr Halten
|DZ BANK