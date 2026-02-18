Dürr Aktie
|24,95EUR
|1,90EUR
|8,24%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Insgesamt seien die vorläufigen Eckdaten des Maschinenbauers für 2025 besser als erwartet ausgefallen, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hervorzuheben sei die klar verbesserte Profitabilität infolge von Kostenmaßnahmen und einer effizienteren Auftragsabwicklung./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Kaufen
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
24,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
24,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX stärker (finanzen.at)
|
12:27
|SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
11:26
|AKTIE IM FOKUS: Dürr auf Siebenmonatshoch - Geschäftszahlen kommen gut an (dpa-AFX)
|
09:56
|ROUNDUP: Dürr verdient mehr als anvisiert - Aktie legt deutlich zu (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Dürr nach Eckzahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
17.02.26
|EQS-Adhoc: Dürr AG übertrifft Prognose für Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)